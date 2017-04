C'est la journée des collectors, après Marvel Vs Capcom, voici venir le collector d'Injustice (par TriForce, encore une fois)Franchement, je kiff trop ce collector (fan de Batman oblige)La figurine de Batman est magnifique (reste à voir la figurine réelle maintenant)Pas trop fan de Braniac par contre.A l'intérieur du coffret, nous aurons droit à:-Une figurine de Braniac (environ 30 cm)-Une figurine Batman (environ 25 cm)-Deux lithographie exclusiveSi le coffret avec le jeu est au prix de 150€ je pense craquerLe coffret est dispo sans le jeu pour 100$J'attends une version avec le jeu

posted the 04/25/2017 at 05:55 PM by leblogdeshacka