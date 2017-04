Marvel vs. Capcom Infinite aura droit à son édition collector et voici son prix... 199.99$A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu dans sa version Deluxe-Un Steelbook-Une figurine Mega Man X-Une figurine Chun-Li-Une figurine Captain Marvel-Une figurine Iron Man-Les pierres de l'infinie (LED)Pas de détails concernant la taille des figurines ni du coffret contenant les pierresLe tout sera disponible le 19 Septembre. Le collector débarquera chez nous chez Micromania je pense.

posted the 04/25/2017 at 04:12 PM by leblogdeshacka