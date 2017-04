Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Alors que Nintendo publiera ses chiffres ce jeudi, des analystes publient leurs prédictions. Selon eux, Nintendo dégagera un bénéfice net de 865.6 millions de dollars, soit cinq fois plus que l’année dernière. Selon eux, au 31 mars, Nintendo aura écoulé entre 2.3 et 2.5 millions de Nintendo Switch, soit plus que l’objectif de Nintendo. Pour l’année à venir, ils prévoient que Nintendo écoulent 20 millions de jeux sur Nintendo Switch, 25 millions de jeux serait un excellent résultat. Réponse après-demain…Source : http://www.gonintendo.com/stories/278785-analysts-discuss-what-they-expect-from-nintendo-s-upcoming-fiscal