Jeux vidéo

Si la saga post apocalyptique de Bethesda, Fallout, vous titille encore le compteur geiger, jouez y chez vous ! Le fabricant de jeu britannique Modiphius vient d’annoncer la venue prochaine d’un jeu de plateau sur l’univers de la série intitulé Fallout : Wasteland Warfare.



Il nous dévoile par la même occasion la première image du concept, des figurines 32mm présentant quelques icônes de la saga, dont un joli deathclaw. Ce jeu serait jouable en PVP mais aussi en coop et solo. D’après l’apparence des figurines, on pourrait supposer qu’il s’agit du même concept que Warhammer, des modèles à assembler et à peindre.



Fallout : Wasteland Warfare n’a pas encore de date de sortie mais nous vous tiendrons informés !