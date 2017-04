Alors soyons d'accord, à l'époque déjà la jouabilité de Tomb Raider pouvait prêter à discussion, et aujourd'hui, le constat n'en est que plus douloureux. Pour autant, le bébé d'Eidos reste une pierre angulaire de l'histoire du jeu vidéo et il se pourrait que certains d'entre vous n'y est jamais joué. Et s'il existe aujourd'hui pléthore de moyens de découvrir la première aventure de Lara Croft, le modder XProger propose une nouvelle solution, sans doute la plus évidente : une version navigateur., c'est son nom, nous permet donc de revivre les débuts de l'aventurière. Il est possible de jouer au clavier mais les manettes Xbox 360, One et Dualshock 4 sont compatibles. Les contrôles ne sont pas intuitifs pour un sou, mais il faut admettre que la prouesse est amusante. XProger s'est amusé à inclure un véritable système de contrôle de la caméra, ainsi qu'une vue à la première personne. Notez que dans l'immédiat, seul le second niveau du jeu est disponible, mais si vous étiez déjà propriétaires de Tomb Raider, il est possible de charger les différents niveaux à partir des fichiers installés.