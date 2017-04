Alors certes il s'agit toujours de gaming, mais l'application Rainway pourrait modifier sensiblement l'image de la console de Nintendo, et notamment auprès de ceux qui jugent qu'elle ne propose pas suffisamment de jeux à l'heure actuelle pour mériter ses 300€. Le développeur Andrew Sampson, à qui l'on doit notamment Borderless Gaming, un logiciel permettant de profiter d'un affichage plein écran tout en profitant des avantages du mode fenêtré, travaille actuellement sur une nouvelle app', à destination des plateformes Android, iOS, mais aussi de la Xbox One. Rainway, de son petit nom, devrait permettre de jouer sur ces machines à vos jeux PC, via remote play. Comprenez par là que vos jeux seront simplement streamés depuis votre PC, vers votre Xbox One ou votre iPad.La bonne nouvelle c'est que l'application devrait également être disponible sur Nintendo Switch, et Rainway sera disponible en bêta-test le mois prochain. Ce qui est étonnant puisque si iOS, Android et la Xbox One ont toujours été ouverts au développement d'applications tierces, même les plus farfelues, cela n'a jamais vraiment été le cas des consoles Nintendo. Ce qui n'empêchera pas Rainway d'être disponible sur l'eShop de la bécane, selon le développeur. Reste à savoir si Nintendo laissera vivre Rainway, ou s'empressera de la retirer de l'eShop."http://www.jeuxvideo.com/news/647296/nintendo-switch-l-app-pour-le-streaming-de-jeux-pc-bientot-en-beta-test.htm .