Bonjour tout le monde,

j'ai une requête un peu particulière.



Depuis vendredi soir, un de mes petits (9ans) est hospitalisé. On à appris qu'il à des soucis au coeur. Pour le moment on ne connais pas encore la gravité de la situation.



Sa mère est avec lui, moi je suis bloqué à la maison pour m'occuper des autres enfants.

Mon petit se sent seul, à des coups de mou sur le moral.



Il est fan de jeux vidéo lui aussi, plus coté wiiu parce que je ne lui laisse pas trop toucher ma ps4 lol.



Bref, j'avais envie de faire un live ce soir, où d'autres gamers viendraient pour lui poster un petit message de soutien.



Est ce une bonne idée ? J'en ai parlé à sa mère, elle trouve que ça peut lui faire du bien de voir que des gens lui envoient du courage face à ce qui l'attend, un bon rétablissement etc...



Alors voilà, y en a t-il parmi vous succeptible de passer lui faire un petit coucou en lui postant un petit message ?



Je ne demande pas de rester tout le long du live, mais juste venir lui laisser un petit message de soutien.



Je penses faire ça ce soir, mais ça reste sous réserve car cette journée va être dure pour lui vu qu'il va avoir pas mal d'examens. Ça risque de le fatigué et ça serait dommage qu'il ne puisse pas assister au live qui lui sera dédié.