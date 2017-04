Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest Heroes 2 :L’embargo ayant pris fin le jour de sa sortie américaine, les notes peuvent tomber. Les voici :- DualShockers : 9/10- Digitally Downloaded : 90/100- Push Square : 8/10- Hardcore Gamer : 4/5- Attack of the Fanboy : 80/100- Game Revolution : 80/100- GameSpot : 8/10- IGN Italy : 77/100- Destructoid : 7.5/10- PlayStation LifeStyle : 7.5/10- Game Informer : 7.5/10- Spaziogames : 7.5/10- Shacknews : 7/10Et le test import de Gameblog :Et le test de JeuxVidéo-live.com :Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 chez nous ce vendredi…Source : http://opencritic.com/game/3880/dragon-quest-heroes-2