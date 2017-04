Spoiler :



de l'un des derniers boss du jeu et de la première forme du boss final. D'ailleurs ils auraient du échanger cette musique avec celle de la seconde forme, parce qu'elle collerais tellement mieux que celle qu'il y a, qui est bien mais pas non plus aussi bonne je trouve

Musique de l'intro du jeu. Ou comment bien débuterMusique. Putain que je kiff ce themeVoila, c'était juste pour partagerBonne soirée les gens !