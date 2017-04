Disponible : 28 Avril 201785% (5 critiques) PS482 % (19 critiques) Switch------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gamergen 17/20, vraiment... En commençant une partie, le joueur a du mal à lâcher sa manette, ou sa Nintendo Switch. Après avoir achevé l'aventure principale, le besoin de se rendre dans un monde délirant se fait ressentir. Frénétique, démentielle, hallucinante et hilarante, cette production arrive à charmer en un claquement de doigts.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gameblog 8/10Ce n'est une surprise pour personne, mais Tetris et Puyo Puyo sont des concepts qui, en 2017, fonctionnent aussi bien qu'au premier jour. Et s'il était possible de se demander le bien-fondé d'une fusion des deux, SEGA a réussi à créer un nouveau type de Puzzle Game qui fonctionne très bien. L'autre point fort de Puyo Puyo Tetris, c'est qu'il offre un gameplay à la carte. Les joueurs plus Tetris que Puyo Puyo (et inversement) pourront sans problème se concentrer sur le type de partie qui leur convient le plus.