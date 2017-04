Voici une Rumeur autour de la Saga Tomb Raider :Le développeur de Tomb Raider, Crystal Dynamics, travaille sur un projet non annoncé qui est probablement le prochain jeu issu de la Saga Tomb Raider. Il semblerait que Square-Enix profite de l’E3 2017 pour annoncer et dévoiler le jeu Shadow of the Tomb Raider. Ian Milham refuse cependant de commenter cette rumeur. Reste à savoir si, à l’image du jeu Rise of the Tomb Raider, le jeu sera exclusif pendant un an à la console de Microsoft. Dans ce cas-là, il devrait être annoncé durant la conférence de Microsoft. Réponse en juin…Source : http://segmentnext.com/2017/04/24/report-tomb-raider-dev-looking-aaa-devs-yearning-adventure-possible-e3-reveal/