Après avoir notamment donné naissance à la série Syphon Filter, le studio que nous appellons aujourd'hui SIE Bend travaille d'arrache-pied sur Days Gone, un projet d'une toute autre envergure misant sur un open-world post-apocalyptique. Un jeu qui nécessite évidemment quelques investissements supplémentaires, comme nous le découvrons aujourd'hui.



Sony Bend : Un recrutement important pour Days Gone

C'est dans les colonnes de The Bulletin, journal local de l'Oregon, que nous trouvons des nouvelles du studio. Alors qu'ils n'étaient que 43 au début du développement de Days Gone, ce sont aujourd'hui 103 employés qui rejoindront près de 60 % de l'espace disponible d'un tout nouveau building pour lequel Sony aurait investi 966,560 dollars selon le permis de construire. Autre point intéressant mentionné par l'article, il n'est pour le moment par prévu de se séparer de ce surplus d'effectif une fois le jeu livré.



Un investissement conséquent qui montre les plans à long terme qu'entrevoit Sony avec ce studio qui sera longtemps resté dans l'ombre, s'occupant surtout de titres portables ces dernières années. Espérons donc que ce recrutement massif permettra à Days Gone d'être à la hauteur de ses ambitions. En attendant d'avoir une date de sortie pour cette exclusivité PlayStation 4, nous pouvons miser sur l'E3 pour peut-être en apprendre plus.