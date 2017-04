Beh ça dépanne mais pas grand chose dans l'ensembleJe suis très déçu des problèmes de sauvegardes...Si vous avez des retours et des témoignages, je suis preneur ^^Il y a aussi une vidéo sur les bootleg SFC : https://www.youtube.com/watch?v=ilPSiHv1GFk Vous en pensez quoi vous ? C'est la fin des jeux introuvables pour les collectionneurs laxiste

posted the 04/24/2017 at 06:23 PM by arunotaku