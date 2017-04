On dirait qu'on aura bel et bien des informations surcette semaine ! Après le petit teas' de l'insidere dehier, ce dernier a confirmé ce qu'un autre membre a posté aujourd'hui, à savoir une partie du roster du jeu. En plus de cela, il semblerait que Jeuxvideo.com ait commis une petite boulette en postant un article trop tôt mais rien n'échappe aux internautes . À ce niveau là, le doute n'est plus permis.Ainsi donc, on aurait droit cette semaine au dévoilement de huit nouveaux personnages, de quoi satisfaire les fans après de longs mois d'attente. Désormais, c'est à vous de voir si vous souhaitez vous gâcher la surprise ou non car là, je vais tout balancer.Ça y est, vous avez été prévenus, si vous êtes encore là par votre volonté d'en savoir plus, tant mieux, si vous êtes encore là parce que vous n'avez pas lu ce que j'ai écrit plus haut, fuyez, fuyez pauvres fous.Vous plaignez pas ensuite, hein.Bon allez, je balance la sauce :- Ultron.- Hulk.- Thor.- Hawkeye.- Rocket Raccoon.- Chun-Li.- Strider Hiryu.- Chris Redfield.Cinq représentants deet trois de, dont un perso' inédit, à savoir Ultron, pas trop mal pour un retour dans l'actualité.Hâte désormais de voir des images et des vidéos de tous ces lascars !