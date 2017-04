Et ce sera donc à Pékin d'accueillir pour la première fois des épreuves d'eSport, et de décerner des médailles olympiques pour récompenser les meilleurs joueurs. Le Conseil Olympique d'Asie n'a pas encore donné de précisions quant aux épreuves mises en avant, ni même aux titres pratiqués ou encore au processus de sélection des athlètes.



Un premier test sera réalisé aux Asian Games de Jakarta en 2018 qui accueilleront pour la première fois des compétitions d'eSport. La discipline génère des revenus colossaux et rassemble de plus en plus de spectateurs sur différents supports. Reste désormais à savoir comment vont s'organiser les épreuves 4 ans à l'avance dans un domaine où il est complexe d'anticiper l'orientation d'un jeu au-delà d'un mois.



Le CIO devra en outre valider cette intégration et définir un ensemble de règles et modalités d'affrontements qui risquent de se vouloir particulièrement complexes, les conditions d'accès aux JO répondant à un protocole déjà très lourd pour les athlètes de sports traditionnels.