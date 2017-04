- le chargeur pour 2 paires de joycons, l'appareil se branche en usb directement sur la station d’accueil de la switch

-une seconde paire de joycons pour jouer à 4 sur mario kart 8 deluxe et à 2 est écran splitté à ARMS quand il sortira.

-dans la rubrique "fuck le démat" pour amassous has been heroes en version cartouche dispo que chez micromania.

J'ai fais un peu de ménage dans la collection pour prendre avec mes bons d'achats:Au programme de vendredi mario kart 8 deluxe avec les 2 volants et aussi puyopuyo tetris.PS