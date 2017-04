Beaucoup comme moi pense que comme pour Mario Kart 8, on aura le droit à un portage de la version Wii U avec tous les DLC sur Switch. Je pense également qu'on peut s'attendre au moins à avoir les stages inédits de la version 3DS sur Switch ou du moins une partie.



Pour rappel le version 3DS possède plusieurs stages inédits de jeux issus de consoles portables et pour la Wii U de jeux de console salon. La Switch étant à la fois salon et portable, cela collerait bien.



Le fait que les amiibos des derniers personnages sortent plus d'un an et demi après leur disponibilité en DLC peut laisser à penser que Nintendo en garde sous le pied pour une futur sortie Switch. Le jeu sortirait alors cet été après la sortie des amiibos prévue le 21 juillet 2017 pour rappel.





En aura-t-on plus ?

Je pense qu'on peut éventuellement avoir quelques personnages en plus. Mais j'attends surtout le retour duo Ice Climbers originellement prévu mais annulé à cause des limitations techniques de la 3DS. J'espère un mode online revu mais cela dépendra surtout de la qualité du online de Nintendo et du Hardware. Certains attendent aussi le mode solo 3DS en plus.



L'implication de Masahiro Sakurai

Je pense que pour ce simple portage avec des features en plus, Sakurai sera impliqué.



Ma pensée va plus loin que ce très probable portage et ce depuis la mort du regretté Satoru Iwata. En effet, Iwata et Sakurai tous deux issus de Hal Laboratory, étaient des amis. Cette relation a été déterminante dans l'implication de Sakurai sur la série des Smash, depuis le départ même. C'est par exemple Iwata qui a convaincu Sakurai de continuer à s'impliquer sur Super Smash en annonçant une suite sur Wii à l'E3 2005 avant même d'en parler à Sakurai. La mort d'Iwata, aura-t-elle un impact dans l'implication futur de Sakurai sur la série qui tel un Kojima souhaite que le nouvel épisode soit le dernier ?



Une chose est sûr c'est que Sakurai travaille déjà sur un nouveau projet d'après ses dires. Il a aussi déclaré que travailler sur Smash affectait beaucoup sa vie privée et que malgré son souhait de déléguer, il restait toujours beaucoup de choses à superviser et contrôler. De plus, n'oublions pas qu'il a été atteint d'une tendinite calcifiante à l'épaule droite en 2013 durant le développement du dernier Smash.



L'avenir nous dira, si jamais un tout nouvel épisode devait voir le jour, quel rôle ou non Sakurai jouera. Personnellement, j'aimerai que ce développeur de génie nous régale sur d'autres jeux comme Kid Icarus sur 3DS ou encore Kirby Air Ride et qu'il ait un rôle plus distancé sur Smash comme Miyamoto a su le faire avec le temps sur ses franchises.