Voici une Information autour des jeux Kingdom Hearts III et Final Fantasy VII Remake :Square-Enix a mis à jour son planning des jeux à venir. Comme on pouvait s’en douter, il faudra attendre au moins 2018 pour pouvoir jouer à ces deux titres. En espérant que Square-Enix profite de l’e3 2017 pour nous en dévoiler quand même un peu plus…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1363485

Like

Who likes this ?

posted the 04/24/2017 at 03:56 PM by link49