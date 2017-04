Le projet amateur d'inclure la carte de Red Dead Redemption dans GTA 5 n'ira finalement pas à son terme, l'un des moddeurs concernés venant ainsi d'annoncer avoir reçu une notification requérant l'arrêt du développement.Le mod, d'un poids annoncé de 2 Go, était censé être disponible dans le courant de cet été, et il était même prévu qu'une vidéo présente l'avancée du projet le week-end dernier. Vidéo qui a bien été mise en ligne, avant d'être retirée du site de partage vidéo YouTube peu de temps après.Quelques heures plus tard, l'utilisateur Mr. Leisurewear des GTAForums, qui se trouve être l'un des développeurs du mod, a communiqué sur la tournure prise par le projet : "Je sais que la pilule va être dure à avaler, mais comme vous l'avez peut-être remarqué, on nous a contactés, et nous sommes au regret de vous annoncer que nous mettons un terme à ce projet. Alors merci les gars, nous étions tous tellement heureux de voir ça, mais ça n'arrivera pas, désolé".