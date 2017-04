Microsoft

... car oui il y a un mais, certains détails sont particulièrement chiants, et ça ressort d'autant plus que le reste du jeu est extra !!



Je ne sais pas si ceux qui font le jeu ce sont un peu acharnés sur les défis genre faire des scores de dérapage sur certains tronçons de route, de la vitesse moyenne, ... mais je suis en train de tous les boucler en 3 étoiles (max).



Par moment c'est ultra saoulant à cause d'un détail débile : le décompte de score ou résultat. En gros à chaque fois que l'on finit le tronçon ou l'on doit faire des drift de la mort, on se tape un récapitulatif dans le bas de l'écran avec un comparatif de score, un classement, etc ... sauf que à chaque fois que ces indications apparaissent (et s'enchainent c'est ça le pire) on ne peut rien lancer d'autre. Que ce soit le mode photo, reprendre le tronçon pour retenter, la pause la carte ... ça paralyse tout le jeu et parfois c'est assez long.



C'est relou car des fois t'es lancé, tu finis le tronçon, tu t'es loupé (la plupart du temps parce que le jeu te met 15 bagnoles dans les virages ou tu dois faire des drift, la classe), tu fais demi tour, tu réattaque, et là tu te rend compte que le jeu n'a pas pris en compte tes drift car tu as encore les classement qui défilent en bas.

De la même façon, pour le challenge de photographier chaque modèle de voiture du jeu ... à plusieurs reprises tu en croise, mais impossible de lancer le mode photo car encore une fois il y a ces foutues indications dans le bas de l'écran !!! C'est lourdingue !!!



J'ai passé 3h sur le jeu hier à enchainer les défis et un bon tiers est à foutre à la poubelle à cause de ça. Obligé de faire demi tour pour suivre la voiture le temps que le défilement s'arrête et ENFIN le prendre en photo ... surtout que le mode photo en lui même est d'une lenteur concernant les clichés quand tu en prends une ...