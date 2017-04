Bon allez, on va essayer d'oublier un peu les élections de ce soir. Parlons bien, parlons. Depuis son annone, le jeu s'est montré très discret : aucune image inédite, aucune vidéo, même pas une petite info'... plutôt dommage pour un jeu censé sortir cette année !Toutefois, il se pourrait que cela change bientôt : déjà, quelques rumeurs commencent à apparaître sur internet, on a notamment une possible partie du roster qui aurait fuitée et, un membre dequi a déjà donné des informations fiables par le passé, affirme qu'il y a récemment eu un événement en Allemagne et que la fin de l'embargo, c'est pour la fin de la semaine prochaine.Au pire des cas, l'attente n'est pas infernale donc tant pis si l'on a rien mais au mieux, on aura enfin du neuf sur le quatrième opus de la grosse baston entre les stars deet de! Selon, on aurait de grosses surprises, même s'il rajoute par la suite qu'il aurait peut-être dû employer un autre terme, tout en précisant qu'il n'a encore rien entendu à propos des X-Men... J'espère que le bougre ne ment pas sur la marchandise, réponse très bientôt. Je vous mets ses citations, ça ne sert pas à grand chose vu que j'ai traduit l’essentiel mais c'est tout de même mieux de les mettre :En attendant, on se remate une nouvelle fois la bande-annonce de gameplay :