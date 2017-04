Voici mon Premier Avis sur le jeu Yo-Kai Watch 2 :J’en suis à 35 heures de jeu environ. Je prends mon temps, RPG oblige.La première chose qui saute aux yeux, c’est que le jeu est vraiment magnifique graphiquement parlant, pour de la 3DS.Level 5 a su utiliser toutes les fonctionnalités de la console. La 3D stéréoscopique est du plus bel effet. Il est possible de télécharger des Objets par Internet. L’écran tactile est aussi utilisé intelligemment. Les musiques sont aussi agréables, et les différentes quêtes et les différents ajouts par rapport au premier apportent vraiment un plus.Par contre, le reste, c’est un repompe du premier, si on excepte les voyages en train et les autres villes. La première ville est identique à celle du premier Opus. Les voyages en train sont assez longs, voire ennuyeux. Et la capture des Yo-Kai, dont le design de certains est plus que douteux, n’a pas changé. Elle est identique au premier et du coup, trop aléatoire pour pousser à la collection complète des petites bestioles.Bref, selon moi, Level 5 a fait le strict minimum avec cette suite, même si la deuxième ville apport un grand bol d’air. En résulte une suite assez fainéante.Dommage, car en changeant quelques aspects du jeu, Level 5 aurait fourni un grand jeu. En espérant que si le jeu Yo-Kai Watch 3 sort en Europe, il corrige certaines choses, pour avoir vraiment un grand RPG…Source : member15179.html