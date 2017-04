Tests

Présentation :

Tower

Defense

Gameplay :

Grapismes :

Musiques :

Technique :

Intérêt/replay value :

Conclusion :

Récapitulatif :

8.5/10

Ça faisait un moment que je voulais faire un test sur le jeu qui est pour moi un coup de cœur et bien voilà, puisque personne n'en a parlé ici et que le jeu n'est pas bien connu. Je me lanceKingdom : New Lands... Kézako??Kingdom est unen 2D en scrolling horizontal avec un look très old school et un gameplay très simple mais terriblement efficace!Dans Kingdom, vous incarnez un roi (ou une reine) échoué sur une île, île infestée de portails par lesquels des créatures de l'ombre sortent toutes les nuits pour vous attaquer et vous voler votre couronne.Vous devrez donc remettre en état une épave de bateau tout en conservant votre couronne afin de pouvoir vous échouer sur l'île suivante.Alors dans Kingdom, vous n'aurez pas à tester vos réflexes car votre seule action en tant que souverain, sera de débourser de l'or et c'est à peu près tout.Sur votre monture, vous devrez établir un camp (déboursant de l'or) et parcourir l'île (créé aléatoirement) pour y trouver des ressources et paysans à enrôler pour votre armée ou tout simplement pour aider au camp. (en déboursant de l'or)Vous l'aurez comprit, il n'y a pas 36actions possibles.Le jeu ne vous demandera que 2 boutons!Utiliser de l'or ou attaquer à dos d'ours.Cela peut paraitre régressif en terme de gameplay, mais l'intérêt est bel et bien là!Une bourse bien remplie!Dans Kingdom, il est primordial de conserver une bourse pleine d'or!Outre le fait que l'or vous serve à upgrader votre camp, faire fabriquer armes et outils, etc... L'or vous sert aussi de points de vie!A chaque coup reçu, Soni... euh, votre roi/reine perdra une pièce d'or, que vous pourrez soit essayer de récupérer soit laisser une créature filer avec le butin.Une fois votre bourse vide, c'est votre couronne qui sera perdue. Là, il faudra être plus rapide que l'ennemi afin de récupérer la couronne, sinon, l'ennemi s'enfuira à tout jambe avec le symbole de votre souveraineté et la partie sera perdue.L'or s'obtient de diverses façon : Chasser des animaux, abattre des arbres, ouvrir des coffres, cultiver la terre, etc...Il est possible de stocker le surplus d'or en banque pour les temps difficiles. (Hiver)Les unités.Généreux que vous êtes, à chaque mendiant rencontré, vous jetterez une pièce pour en faire un loyal sujet. (si votre bourse le permet)(1) : Fabrique des outils nécessaires pour vos artisans.(2) : Fabrique des arc à flèche pour vos archers.(3) : Fabrique des faux pour vos fermiers.: Les artisans s'occupent de la construction/réparation des défenses ou d'abattre des arbres pour étendre votre camp.: Les fermiers sont une bonne source de revenu, surtout à l'approche de l'hiver.: Votre force défense principale. Outre la chasse, ils défendent vos murs extérieurs des attaque nocturnes.: Les chevaliers vous permettent d'effectuer des raids afin de détruire les portails adverse.: Requiert 2 artisans pour son utilisation.Il s'agit là des troupes que vous pouvez créer. Il existe cependant d'autres unités que vous ne pouvez pas créer tels que :: Vous permet de commercer et recevoir de l'or une fois par jour.: Vous donne de l'or en cas de besoin. (selon votre réserve d'or en banque): Permet la construction de tour à baliste.: Fait du pain maison qui attire les mendiants.etc...Votre roi/reine pourra aussi changer de monture ayant sa propre caractéristique selon vos besoins.Un destrier qui rendra votre troupes invulnérables pendant quelques secondes... en passant par un ours, à la licorne qui chie de l'or! (véridique)Je laisse quand même une partie découverte pour ceux qui voudrait tenter l'aventure et découvrir le reste des subtilités du jeu.Personnellement, je trouve les graphismes de Kingdom : New Lands très agréables.Je trouve qu'il y a un charme "féérique" surtout à la nuit tombée, où les lumière se reflètent à la surface de l'eau.Après, étant un vieux de la vieille, j'affectionne particulièrement les charmes de la 2D à l'ancienne.Les environnements, sont malheureusement peu variés et identiques d'une île à l'autre.Il y a tout de même 2 saisons. (été - hiver)Côté animation, Il n'y a pas beaucoup mais pour le peu qu'il y a, elles sont bonnes. (heureusement, direz-vous)Très peu de musiques mais l'ost est tout simplement somptueux !Je vous laisse juger.Bon, ici, il s'agit d'un jeu indé. Pas d'un AAA avec des millions dépensés.Le jeu répond très bien en même temps, la seule action à faire est de faire tomber des pièces.Les quelques soucis d'IA, comme les artisans qui sortaient lors des raids pour couper un arbre lorsqu'on ne calculait pas le bon timing à la tombé de la nuit ou les quelques bugs par-ci par-là, ont été corrigés.Tous les succès sont déblocables.Sur Xbox One du moins, lorsque votre armée devient conséquente (+/- 200 archers) les ralentissements commencent à devenir sérieux au points d'avoir des animations en diapo!Gros coup de cœur pour ma part!J'aime beaucoup les defense tower et Kingdom est un vraiment unique dans son genre.Un pur bijou! Je suis vraiment impressionné de votre qu'un si simple puisse être aussi efficace!Le replay value est énorme. Malgré que le jeu ne comporte que 5 îles au total mais toujours plus grandes que les précédentes.Les îles peuvent se finir relativement vite selon les bonus débloqué et octroyé durant la création des îles.Une partie compète peu durer 12heures comme elle peut durer 3heures.Les îles sont composées aléatoirement. Donc, les emplacements pour les tours sont eux aussi aléatoires, ainsi que les bonus découverts.A titre de comparaison :Horizon : Zero DawnenTemps de jeu sur Kingdom : New Lands ...Je ne peux que conseiller ce jeu. Dispo PC/MAC/Xbox One et bientôt Switch.Si vous êtes fan de Defense Tower, il vous faut Kingdom : New Lands.Au pire, il est dispo en démo.Charme retroSimplicité du gameplayDes parties qui ne se ressemblent pas. (îles aléatoires)Bande sonore envoutanteGrosse re-jouabilité15€ bien dépensésSeulement 5 îles.Décors pas assez variés.Gros ralentissements si grosse armée (XOne)C'est tout...