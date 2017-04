Après que C-17 ait refusé l'invitation de Goku qui souhaitait le recruter, Goku tente de le convaincre à nouveau. Les deux détectent alors une présence qui s'approche. Le ciel s'obscurcit, et quand ils lèvent les yeux, ils voient un vaisseau dans le ciel.(Traduction DB-Z.com)

Chassez les braconniers ! Goku et C-17 unissent leur force

posted the 04/23/2017 at 03:41 PM by diablass59