Si on joue régulièrement.



J'exclu le PC et sa ludo de fou, notamment via Steam. Pour cette plateforme, la question se pose même pas.



Pour la Switch, elle est trop recente, on va attendre.



Mais pour les PS4 et One, peut-on vraiment sans s'ennuyer ? C'est pas mon cas désormais sur PS4 mais pendant un moment (deux premières années ), ma PS4 ne tournait pas souvent.



Ca doit dépendre de chacun mais c'est plus délicat de nos jours j'ai l'impression, qu'à une époque ou les Nes, Master System, Megadrive, Snes, PSX, PS2, GameCube, 360, Dreamcast...se suffisaient à elle même.



Actuellement c'est la ruée sur PS4 mais pendant longtemps (jusqu'à l'an dernier) y avait de sacrés trou sur PS4. Sur One j'en sais rien par contre, je l'ai pas.