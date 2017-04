Voici une Information concernant le jeu Mario Kart 8 Deluxe :Tout d’abord, il sera possible de jouer à quatre joueurs en écran splitté même en ne disposant pas de TV. En d’autre terme, il sera possible de jouer à quatre joueurs même si la console n’est pas dans son dock. Et on passe au contenu de la version physique du jeu :Enfin, le DLC Mercedes sera bien présent dans le jeu :Pour rappel, ce jeu sortira ce vendredi…Sources : http://nintendoeverything.com/mario-kart-8-deluxe-allows-for-four-player-split-screen-undocked/ et http://www.gonintendo.com/stories/278562-mario-kart-8-deluxe-european-retail-packaging