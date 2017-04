Après la prévision E3 de Sony faite par ryo et celle de Nintendo faite par haloman, je me lance nce pour celle de Microsoft :



- Ouverture de conf présentation de la xbox scorpio ( date, prix, jeux compatibles, partenariat,packaging...)



- Gameplay Shadow of war



- State of decay 2 gameplay coop à 4 en monde ouvert



- Présentation de Forza 7 en tant que vitrine pour la console



- Gros gameplay sea of thieves ( date bêta ouverte)



- Crackdown qui revient sur le devant de la scène avec le tout destructible ( la scorpio en est pour quelque chose)



- Annonce Casque Vr/holo, pour la présentation complète à la gamescom



- Les quelques deals ( exclus temporaires) passés avec les tiers japs ( melting pot de jeux via un trailer)



- Melting pot de jeux indés via un Trailer



- Présentation de Cup head + sortie cet été



-Annonce du nouveau projet de playground games + gameplay ( la surprise de la conf et non ce n'est pas un jeu de caisses)



-Phil spencer monte sur scène nous fait son petit spitsh de fin



- Teaser/Trailer halo 6



Fin de la conf

