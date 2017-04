Je partage mon avis sur la conférence de Nintendo à l'E3 ( si conférence il y a ).



Sachant que Reggie a promis un gros E3 pour big N.



Ouverture avec un trailer de Super Mario Odyssey avec date et jouable sur le salon.



Trailer du DLC story de Zelda breath of the wild.



Trailer de Splatoon 2 et jouable sur le salon.



Trailer de Arms et jouable sur le salon.



Trailer et date pour Xenoblade 2.



Trailer et date pour Fire emblem warriors et jouable sur le salon.



Trailer de Sonic forces avec date et jouable sur le salon.



Trailer du nouveau Métroid par Retro studio.



Ensuite c'est du believe mais perso je vois bien:



Annonce du portage deluxe de Smach bros Wii U.



Un nouveau Luigi's mansion.



Un Mario Sport.



Une new IP.



Voila à peu prêt avec bien sur des exclus tiers bref je pense que la conférence Nintendo sera la plus intéressante à suivre.