Salut tout le monde,Nouvel achat de la semaine (ça faisait longtemps).Je vais pouvoir enfin découvrir ce "chef d’œuvre" dans son intégralité. Plus d'un an d'attente (oui², j'ai attendu tout ce temps) pour ce GOTY ! Pas d'enculade cette fois, arrivé à pointEt n'oubliez pas d'aller voterBon jeu tout le monde !

posted the 04/23/2017 at 10:20 AM by ninjah