Hello Gamekyo, j'ai un petit problème sur une tablette Teclast sous Windows, dès que je l'allume elle coupe/réinitialise la box sur laquelle elle est connectée. Donc plus de wifi pendant 1 minute sur la box et hop ça revient, il faut réinstaller les pilotes wifi ? Configurer la connexion de la tablette différemment ? C'est la première fois que j'ai ce genre de problème. Bon dimanche !

posted the 04/23/2017 at 09:55 AM by onypsis