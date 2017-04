A l'heure ou la seconde guerre mondiale revient a la mode avec le prochain COD, je partage avec vous un excellent documentaire de RMC au sujet de la guerre du pétrole qu'il y a eu entre 1939 et 1945. Une véritable mine d'informations. Entre la société IG Farben et son pétrole synthétique, les puits de Pétrole en Roumanie, les pénuries du coté japonais et la monstrueuse logistique américaine, l'or noir était l'objet de toute les convoitises.

Who likes this ?

posted the 04/23/2017 at 09:49 AM by sussudio