Voici mon avis sur la Démo du jeu Dragon Quest Heroes 2 :Tout d’abord, je précise que les images illustrant cet article sont des créations personnelles.Je trouve tout d’abord le jeu assez joli, voire très propre. Les personnages secondaires, issus des anciens Opus de la Saga sont réussis. Les musiques sont agréables dans leur ensemble.La caméra répond très bien, que ce soit en combat ou lors de l’exploration de la carte. Le Bestiaire est aussi très varié.Le fait de pouvoir passer d’un personnage à un autre permet aussi de rendre les combats plus dynamiques. Il y a aussi beaucoup de choses à trouver, et la carte à explorer est assez grande, ce qui laisse entrevoir de nombreuses heures de jeu.Le fait de pouvoir obtenir des Médailles de Monstres pour les invoquer ensuite en combat permet de varier un peu.Niveau difficulté par contre, ce n’est pas trop ça. Excepté contre un ennemi, où mes deux Héros y ont laissé la vie, j’ai rencontré aucune difficulté tout au long de cette Démo.Seul gros point noir je trouve, le charisme des deux Héros est proche du néant, excepté lors des coups spéciaux. Dommage, car le premier avait un Héros qui avait une certaine classe.Du coup, je prendrais cette suite vendredi prochain. J’ai hésité d’attendre la sortie du jeu Dragon Quest Heroes I + II sur Nintendo Switch en Europe, mais vu que Square-Enix ne communique aucune date de sortie chez nous, je me contenterais de cet Opus…Source : member15179.html

posted the 04/23/2017 at 08:55 AM by link49