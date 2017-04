Il y a quelques jours je vous avait proposé une vidéo de gameplay en contre-la-montre sur le circuit de Nürburgring. Cette fois-ci, je vous propose une course en ligne, toujours sur la beta de Gran Turismo Sport. Vidéo enregistrée directement via la PS4 Pro. Voiture utilisée : Ford Mustang Gr3. Circuit : Dragon Trail - Littoral. Gameplay au volant (Thrustmaster T150) avec aucune aide activée.



Je m'en excuse pour les coups de volant que vous pourrez entendre sur la vidéo, je jouais au casque et j'ai oublié de muter mon micro. Sinon pour la course départ difficile, faut que je m'entraîne sur ce point, mais après globalement c'était pas mal.