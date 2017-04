Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo avait remis des Nintendo Switch sur son site officiel. Les stocks n’ont tenu que 10 minutes avant d’être épuisés. Amazon Japon a aussi reçu de nouveaux stocks, mais les stocks ont été rapidement épuisés. Même constat dans certaines Enseignes, toujours en attente de nouvelles consoles.Bonne nouvelle cependant, Nintendo réapprovisionnera les stocks plus vite que d’habitude, comme c’est le cas dans les Enseignes Sofmap Akiba, qui ont reçues des unités récemment, mais que les clients peuvent obtenir uniquement par tirage au sort. Le prochain réapprovisionnement au My Nintendo Store aura lieu le 28 avril, pile à la sortie du jeu Mario kart 8 Deluxe.En parlant du marché japonais, le jeu Fire Emblem Echoes est sorti ce jeudi. Nintendo a écoulé 60% de son stock le premier jour, ce qui est impressionnant pour un Remake.Les Amiibo à l’effigie du jeu sont aussi en rupture dans certaines Enseignes…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=234371793&postcount=923

posted the 04/23/2017 at 06:40 AM by link49