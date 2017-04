Voici une Information concernant le jeu Bravely Second : End Layer :Le jeu est sorti le 23 avril 2015 au Japon. Pour fêter les deux ans du titre, Square-Enix précise que le jeu a dépassé les 700 000 exemplaires dans le monde. Square-Enix remercies donc les joueurs pour leur soutien. Pour le moment, aucun nouvel opus n’a été annoncé, bien que Square-Enix travaille sur le RPG Project Octopath Traveler prévu sur Nintendo Switch…Source : http://nintendoeverything.com/bravely-second-end-layer-has-sold-700000-copies-worldwide/

Who likes this ?

posted the 04/22/2017 at 07:05 PM by link49