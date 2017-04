En amont de la présentation officielle de, prévue pour la semaine prochaine, le développeur Sledgehammer Games nous a donné un petit aperçu de sa démarche, qui promet une immersion réaliste dans ce conflit historique.Comme annoncé hier soir, le nouvel épisode de la série se déroulera durant la Seconde Guerre mondiale et paraîtra cette année. S'il faudra attendre le stream de présentation du titre (prévu pour le 26 avril prochain à 18h45) pour en savoir davantage, le cofondateur du studio Michael Condrey a pris la parole sur Twitter.Une information alléchante qui nous indique que l'opus n'est pas une réponse rapide à Battlefield 1, qui a fait le premier pas vers un retour aux conflits du 20ème siècle.

posted the 04/22/2017 at 06:15 PM