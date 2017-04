Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Selon Brad Wardell, directeur de Stardock, la Nintendo Switch n'a pas besoin des éditer-tiers pour réussir. En parlant à GamingBolt dans une interview, Brad Wardell a déclaré que le succès de la Nintendo Switch est indépendant du fait que les tiers choisissent ou non de les soutenir. Il précise même que Nintendo n’a sans doute même pas besoin des éditeurs-tiers. Il déclare également que Stardock ne soutiendrait pas la Nintendo Switch. Pour lui, trop peu de jeu non Nintendo sont des succès sur les consoles Nintendo pour tenter l’aventure. Il termine en déclarant que la console sera surement un succès commerciale, mais grâce aux jeux Nintendo, pas aux jeux des éditeurs-tiers…Source : http://gamingbolt.com/stardock-ceo-we-wont-be-supporting-switch-but-nintendo-doesnt-need-3rd-party-support-to-succeed

posted the 04/22/2017 at 03:50 PM by link49