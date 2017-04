Hier soir, les rumeurs se sont confirmées : le nouveau Call of Duty se déroulera bien pendant la Seconde Guerre mondiale.Tout d'abord, un document promotionnel partagé sur NeoGAF nous apporte quelques informations en termes de scénario ou en ce qui concerne la phase de beta.Call of Duty : WWII mettra l'accent sur la camaraderie et la nature impitoyable de la guerre. Le multijoueur se bien évidemment de la partie, tout comme un mode coopératif ;Dernière info et pas des moindres, le titre serait prévu pour le 3 novembre 2017.Une autre source d'informations fut le site d'Activision, ou plus précisément la page de connexion au profil Call of Duty.