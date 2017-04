Après les tarifs des jeux PlayStation 2 et PlayStation 3 que j'avais posté dans mes deux précédents articles, j'ai décidé de faire quelques photos de ce que je vends actuellement sur PlayStation 2 et Wii. Il y en aura bien évidemment d'autres à vendre un peu plus tard, mais c'est um bordel que de tout trier et de faire des photos, surtout quand vous avez plus de 1000 jeux chez-vous. Bref, sans plus tard, voici les photos des jeux PlayStation 2 et Wii qui sont directement à la vente. Bonjour à tous et à toutes.Après les tarifs des jeuxque j'avais posté dans mes deux précédents articles, j'ai décidé de faire quelques photos de ce que je vends actuellement sur. Il y en aura bien évidemment d'autres à vendre un peu plus tard, mais c'est um bordel que de tout trier et de faire des photos, surtout quand vous avez plus de 1000 jeux chez-vous. Bref, sans plus tard, voici les photos des jeuxqui sont directement à la vente.











De plus, l'autre jour j'ai reçu quelques messages et commentaires sympathiques venant de membres que j'apprécie et qui trouvaient dommage, voire triste que je me sépare de pas mal de titres de ma collection vidéoludique. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le cas, puisque pour l'instant je ne vends que quelques titres en Pal et en US. Ma ludothèque complète va bien au-delà des 1000 jeux actuellement et elle est composée d'énormément de jeux Japonais, donc ne vous inquiétez pas, même en vendant 500 jeux, j'aurais toujours de quoi faire. Voici d'ailleurs un petit aperçu de ce que je garde actuellement.