Comme vous avez pu le lire récemment, Star Wars Battlefront II nous fera vivre les aventures d'Iden Versio, commandante de l'escouade Inferno au sein de l'Empire. Le directeur créatif Mark Thompson l'a récemment affirmé à Eurogamer : même si nous incarnerons parfois d'autres personnages et couvrirons plusieurs lieux, plusieurs époques, nous n'aurons pas affaire au modèle de petites missions très distinctes de Battlefield 1.

"C'est une histoire continue avec un début, un milieu et une fin, et vous suivez les aventures d'Iden durant trente ans, depuis la fin du Retour du Jedi jusqu'à la base Starkiller du Réveil de la Force. Il ne s'agit pas d'une série de missions ou de récits de guerre séparés comme Battlefield 1, vous suivez Iden durant son périple tandis que de temps en temps, vous changez de camp en jouant du point de vue de l'un des héros iconiques, tout simplement parce que cela fait partie de l'ADN de Battlefront. Vous êtes parfois un trooper, parfois un pilote, et d'autres fois vous incarnez Luke Skywalker avec un sabre laser."