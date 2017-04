Bonjour à tous !J'avais déjà fait une news concernant l'annonce du jeu faite dans le V-Jump de ce mois concernant l'annonce du jeu WSJ Ore Collection, qui sera donc un jeu type Gatcha game sur iOS et Android.Le jeu est prévu pour un vaste Eté 2017 au Japon afin de célébrer les 50 ans du Jump. Bien évidemment, aucun mot sur une sortie Global (Europe/Etats-Unis), mais il faudra éventuellement attendre 1 ans (comme One Piece Treasure Cruise, DBZ Dokkan, Tales of Link, etc...) avant d'en voir le bout (sauf un destin à la Fire Emblem Heroes et une sortie quasi simultanée mais moins d'espoir).Le jeu serait Free-to-play, et comme il faut bien faire rentrer des sous dans les caisses, des micro-transactions seront d'actualité.Le jeu contiendra 2 types de cartes, les cartes de personnages (Character Card) et les cartes "scénaristiques" (Scene card). Chacune des cartes ont une valeur de 1 à 5 étoiles. Si un système d'upgrade est prévisible pour les Character Card, cela semble moins évident pour les Scene Card mais pas d'info sur le sujet à l'heure actuelle. Les Scene Card serviront à augmenter la puissance des Character Card. (plusieurs évolutions possibles ? wait and see)Bien que plusieurs mangas soient déjà confirmés pour cet opus, les exemples de Character Card sont :- Un perso que je connais pas (4 stars)- Kenshin (Rurounin Kenshin) (5 stars)- Nube-sensei (Hell Teacher Nube) (3 stars)- Taikôbô (Hoshi Engi) (5 stars)- Urameshi Yuusuke (Yuyu Hakusho) (4 stars)Les contours des cartes indiquent la valeur des personnages.De mémoire, les autres mangas confirmés sont :- Boku no Hero Academia- Hinomaru Zumo- Haikyu!!- Shokugeki no Soma- World Trigger- Dragon Ball- One Piece- Jojo Bizarre Adventure (Part 3 au moins)- Beelzebub- To Love Ru- Bleach- GintamaQuelques Scene Card pour compléter le teasingJe vous invite à aller voir le site officiel du jeu pour ceux qui sont intéressés par ce genre de production mobile.J'ignore si tous les kômas (case) de manga seront présents dans le jeu, mais on peut y apercevoir également des extraits des mangas suivants :- Assassination Classroom- Jojo Bizarre Adventure (Part 2)- TorikoPetite note personnelle : A l'heure où les productions smartphones fleurissent, il n'est pas si surprenant que ça de voir qu'un jeu mobile est prévu pour le Jump. D'ailleurs, si y a bien une licence (ensemble de licence) qui se collait bien à ce genre, c'est bien les licences du WSJ... Un système de kômas à gagner qui avait fait ses preuves sur Jump Super/Ultimate Stars, de personnages à collectionner... la formule risque d'être efficace.Cependant, je rejoins les avis de ceux qui trouvent ça très light pour un jeu anniversaire (surtout d'un demi-siècle d'existence). Je continue de croire que l'on aura droit à un jeu plus ambitieux (PS4 ou Switch) pour les 50 ans. Le jeu mobile aura droit à son lot de mise à jour, de suivi si il touche un large public. Ils auront largement de quoi faire en plus en terme de contenu.Je relate les news relatives à ce jeu, car ça fait depuis un long moment que j'attendais des news concernant une suite à J-Stars Victory VS (ou un jeu anniversaire) sur le magazine de prépublication des mangas les plus mémorables (pour certains, par pour tous, je conçois). En attendant l'annonce du vrai jeu (si il existe :'( ), je me contenterais de celui-là. Et depuis OP Treasure Cruise, j'ai une vision moins péjorative des jeux sur mobile XDEn attendant d'autres news (pour ceux que ça intéresse), je vous souhaite une bonne journéeA tchao