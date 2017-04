Voici une Rumeur concernant le jeu Phantom Dust Remaster :Il semblerait que Microsoft communique davantage sur le titre la semaine prochaine. A la base, nous devions avoir un reboot du jeu, qui a été annulé. Nous aurons cependant une version Remastered du jeu sorti sur la première Xbox en 2004. Il est possible que Microsoft dévoile la date de sortie du jeu, prévue normalement avant l’E3 2017…Source : http://segmentnext.com/2017/04/22/phantom-dust-remake-info-will-coming-next-week/

