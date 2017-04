A l'occasion de la GDC 2015, le studio de développement japonais Silicon Studio (bien connu pour son jeu Bravely Default) avait dévoilé ses solutions middlewares destinés au secteur du jeu vidéo.- Mizuchi, un moteur 3D temps réel ;- Yebis 3, outil qui propose des effets optiques avancés, donnant un rendu photo-réaliste ;- Paradox, enfin, un moteur de jeu.Depuis Paradox est devenu Xenko et commence à devenir une sérieuse solution alternative à Unity. Pour le moment encore en version beta, la version finale devant arriver au courant de ce mois, Xenko propose une liste de fonctionnalités très intéressantes : éditeur complet, scripting en C# avec plugins pour Visual Studio, prefabs, PBR, DX12, Vulkan, support de la RV...Permettant d'exporter des jeux sur plateformes .NET (Windows, windows Phone, Xbox One), iOS, Android, Linux via Xaramin et bientôt PS4 et macOS, il va désormais être compatible avec la Nintendo Switch. Nous allons donc bénéficier d'un moteur de jeu C# open source, multithreadé et proposant un système de recompilation en direct pour les shaders et le code. Outre Xenko, le kit de développement OROCHI et le middleware YEBIS 3 vont également être compatible avec la Nintendo Switch.Ceci est très intéressant car les développeurs vont avoir encore plus de souplesse pour proposer leurs projets sur la Nintendo Switch, même s'il faudra voir comment sera gérer la licence GPL V3, un peu restrictive au niveau de la compilation du code.Nous avions bien remarqué le logo de Silicon Studio dans la liste des partenaires de la Switch et c'est donc une première annonce très intéressante. Concrètement, qu'est-ce que cela peut nous apporter à nous joueurs ? Si on regarde les jeux ayant utilisés récemment ce moteur ou Yebis, on retrouve Dark Souls III, Dragon Ball Xenoverse 2, Magic The Gathering, Assetto Corsa, Rise of the Incarnates (Bandai Namco), The Witch and the Hundred Knight (NIS America), FIGHTER WITHIN (Ubisoft), Saint Seiya: Brave Soldiers (Namco Bandai), Valhalla Knights 3 (Marvelous), 3D Dot Game Heroes (Silicon Studio) et un certain MotoGP 15. De futures annonces sur Nintendo Switch lors de l'E3 2017 ?