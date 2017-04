La serie Momodora, dont le dernier opus " Momodora Reverie Under the Moonlight" sortie sur PC, PS4 et One fut un vrai ptit bijou de Metroidvania, tentera un passage a la 3D avec l'annonce du 5eme episode ou l'heroine, encore une prêtresse, devra cette fois soigner un arbre sacré et sauver par la meme occaz son pays.



Malheureusement pour le moment on peut pas dire que cela semble vraiment prometteur.







Pour ceux qui ne connaitraient pas la saga voici le trailer de Reverie Under the Moonlight