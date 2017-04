Voici une Information concernant le jeu Quantum Break :Le jeu Quantum Break a été l’un des jeux marquants de l’année dernière. Alors que le Studio Remedy Entertainment a d'autres projets, les développeurs ont parlé du développement du jeu et ont révélé qu'il y avait une texture dans le jeu que Microsoft leur a demandé de supprimer. En effet, Nazareno Urbano a révélé que Microsoft a demandé au Studio de supprimer une certaine texture du jeu, contenant une nudité explicite et représentant un lion anthropomorphe fumant un joint. L’une des possibles raisons serait de ne pas faire changer la classification du jeu…Source : http://segmentnext.com/2017/04/21/quantum-break-nudity/

