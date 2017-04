Actu

Cette semaine, 3 jeux ont faits leur apparition sur le marché européen.La Switch voit débarquer Fatla Fury. Sorti en 1991, ce jeu de combat 2D proposait comme particularité à l'époque de pouvoir passer d'un plan à l'autre.La Xbox One, pour sa part, se voit gratifiée de la suite avec Fatal Fury 2, sorti en 1992.La console de Microsoft accueille également Over Top, un jeu de course en vue de dessus au 3/4 sorti en 1996.A noter qu'Over Top pourrait bien débarquer très prochainement sur PS4 puisqu'il est déjà disponible sur le store japonais.