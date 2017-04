Perso moi c'est (sans surprise avec la tonne d'articles et de vidéos que je fais dessus) :Pourquoi Resident Evil 6 ? Parce que déjà c'est tout simplement le TPS le plus généreux et complet que j'ai jamais fait.-4 Campagnes pour 8 perso charismatiques a incarnés et des campagnes très différentes par perso-25H de durée de vie (+ de 1000H pour tous les titres, one millions mercenaires, défi, médailles etc mais ça voila quoi...)-Une replay value gigantesque et quasi infinie (amateur de scoring au gameplay jap vous êtes aux paradis)-plus de 50 ennemis différents-des combats de boss nombreux et spectaculaires-4 boss finaux uniques et très long (je sais même pas si ça existe dans un autre jeu ça).-des modes en lignes jouissifs et prenants (jouer des monstres, mode carnage, mode survie, mode impossible, versus, défense etc)-le mode mercenaires (un jeu dans le jeu et une bataille contre soi-même pour dépasser les japs et autres meilleurs joueurs dans les classements)-Toutes les campagnes et tous les modes de jeux sont jouables en ligne en coop (même en coop locale)-une tonne d'armes pour ce faire plaisir-X mouvements à apprendre à manier (glissade, contre, esquive, roulade, cqc, arme unique du perso, tir rapide, body headshot (voir la vidéo plus bas) etc.Je sais que le jeu a divisé encore plus la communauté Resident Evil mais je le trouve excellent dans le genre TPS action hollywoodien coop. Je crois que le jeu a trop été juger sur son overdose d'action ou encore sur sa prise en main difficile (jeu jap oblige) et que les joueurs n'ont pas fait attention a la tonne de contenu que possède le jeu ou encore au gameplay extrêmement technique pour un TPS.Franchement, partir en versus sans s'entraîner des heures à maîtriser son perso c'est foutu d'avance pour gagner un match contre de bons joueurs alors contre les pro...de même pour le mercenaire, speed run, no mercy, carnage etcPar exemple dans cette vidéo (de moi) je fais des headshots (assez difficile dans RE 6 au passage) mais aussi des body headshots. Mais qu'est-ce que c'est que ça?Et bien ça consiste de tirer une balle de sniper dans le corps du joueur ce qui va produire une animation où le joueur tombe sous la douleur et c'est durant cette petite animation de quelques secondes, qu'il faut tirer dans la tête très rapidement. Il y a différentes animations de chutes et il faut donc les apprendre par cœurs et ça demande extrêmement du temps a maitriser.Bodyheadshots a 1 min 15 ou a 1 min 27 de la vidéo par exemple (si vous avez la flemme de tout regarder).Il existe d'autres techniques complétement folles mais on va partir dans un romans sinon...Voila moi c'est le coté technique, scoring et le contenu dantesque qui me fait kiffer à mort Resident evil 6 dans le genre TPS de l'ancienne gen.Et sinon pour vous, le meilleur TPS de la gen 360/PS3 c'est quoi?PS: Je kiff a mort Vanquish sur l'ancienne gen aussi, bébé de Shinji Mikami un de mes best créateur dans le JV !