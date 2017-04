Voici une Information concernant le jeu Persona 5 :Tout d’abord, sur les images, la version Ps3 est en haut. De plus, il est possible de regarder la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=QAHlOJlQhsU Selon eux, le jeu contient 1160 cinématiques. Chaque personnage est composé de 17 000 triangles. A titre de comparaison, dans le jeu InFamous : Second Son, chaque personnage était composé de 120 000 triangles. La version Ps4 tourne parfaitement en 1080p stable/30fps, sans aucune chute. Il n’y a pas de Patch Pro car celui-ci n’est pas utile.La version Ps3 n’est cependant pas en deçà malgré l’écart générationnel. Elle tourne à 720p/30fps, avec un screen tearing assez fréquent. Elle est aussi en deçà au niveau de certains textures et des ombres. Le frame-rate tombe parfois à 20fps. Enfin, les temps de chargement sont plus rapides sur Ps4. Par exemple, pour un combat, le temps de chargement sur Ps4 est de 4 secondes, contre 7 secondes sur Ps3…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=d1c653a2fc31e8260ff6538963abf05e&t=1362695