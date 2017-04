Voici une Rumeur autour du jeu PlayStation All-Stars Battle Royale :Il semblerait que la suite du jeu de combat de Sony sorte en 2018. Il contiendrait 30 Combattants, et 20 Arènes. Des Trophées d’aide feraient leurs apparitions. Crash, Spyro et Lara Croft seraient des Combattants jouables, ainsi que Cloud. Sony dévoilerait ce jeu cette année. Il serait également possible de customiser les Personnages, et il y aurait de nombreux modes en ligne. Officialisation peut-être durant l’E3 2017…Source : http://www.gamepur.com/news/26460-playstation-all-stars-2-info-leaked-30-characters-base-roster-customization.html