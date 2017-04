Voici une Rumeur concernant le jeu Death Stranding :Mads Mikkelsen aurait récemment déclaré lors de la première Saudi Arabian ComicCon que le Studio Kojima Productions avait plus de 300 personnes qui travailleraient au développement du jeu Death Stranding. Si cela s’avère exact, cela pourrait vouloir dire que le développement pourrait aller plus vite que prévu. On devrait peut-être en apprendre plus sur le jeu lors du prochain E3 2017…Source : http://segmentnext.com/2017/04/21/kojima-productions-300-people-death-stranding-development/